Napoli, tifoso del Chelsea accoltellato al gluteo: non è grave

Un tifoso del Chelsea è stato accoltellato ieri sera a Napoli. L’uomo ha riferito di essere stato aggredito intorno alle 21 di ieri mentre si trovava in piazza Santa Maria la Nova, nel centro storico, da un gruppo di persone mentre era in compagnia di altri tifosi inglesi giunti in città per la partita di Champions League in programma questa sera allo stadio Diego Armando Maradona. Uno degli aggressori gli avrebbe quindi provocato una lieve ferita a un gluteo con un’arma da taglio. Il tifoso inglese è stato curato all’ospedale Vecchio Pellegrini dove è stato giudicato guaribile in 10 giorni e dal quale è stato già dimesso. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell’Upgsp della Questura di Napoli.

Il club inglese ai tifosi: “Fare attenzione alla città”

Il club inglese, che in una nota pubblicata sui suoi canali social parla di due tifosi feriti (circostanza non confermata dalla Questura partenopea), spiega di essere a conoscenza dell’episodio accaduto nella serata di ieri e ricorda ai suoi supporter di “prestare la massima attenzione durante la loro permanenza in città e di prendere nota dei consigli forniti prima della partita”.