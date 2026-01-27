Benevento, ultraleggero precipita al suolo: un morto e un ferito

Un aereo ultraleggero è precipitato nel pomeriggio a Benevento, nei pressi del campo di aviazione in contrada Olivola. Una persona è morta sul colpo, mentre un’altra è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del fuoco di Benevento e la Polizia. Da chiarire la dinamica dell’incidente. Ancora da identificare le due persone che erano a bordo del velivolo.

È in condizioni critiche l’uomo che era alla guida del velivolo ultraleggero precipitato nel pomeriggio a Benevento e ricoverato all’ospedale San Pio del capoluogo sannita. A bordo dell’elicottero era presente una seconda persona, deceduta nello schianto. Il pilota è stato trasportato d’urgenza dai sanitari del 118 all’ospedale San Pio, dove è ricoverato in condizioni che i medici definiscono critiche. Sono ancora da chiarire le cause dell’incidente.