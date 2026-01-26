Padova, sequestrate sette tonnellate di sigarette: un arresto

Maxi sequestro di sigarette di contrabbando nel Padovano, dove la Guardia di Finanza ha intercettato oltre sette tonnellate di tabacchi lavorati esteri contraffatti, nascosti all’interno di un autoarticolato e spacciati per un carico di chicchi di caffè arabica.

L’operazione è stata condotta dai finanzieri del Comando provinciale di Padova nell’ambito del dispositivo di contrasto ai traffici illeciti, mirato al controllo dei trasporti internazionali su strada. Assieme ai tabacchi sono stati sequestrati anche il mezzo pesante utilizzato per il trasporto e diverse macchine usate per il caffè espresso, impiegate come carico di copertura.

I finanzieri hanno scoperto 35.082 stecche di sigarette di contrabbando, prive dei contrassegni dei Monopoli di Stato e recanti marchi contraffatti “Marlboro Red”, “Marlboro Gold” e “L&M”. Il conducente del mezzo, un cittadino moldavo, è stato arrestato per contrabbando aggravato di tabacchi lavorati esteri e per contraffazione aggravata. L’arresto è stato successivamente convalidato dal Tribunale di Padova, che ha disposto la custodia cautelare in carcere.

L’evasione fiscale legata al carico sequestrato è stata stimata in circa 1,4 milioni di euro tra accise e Iva. Si tratta di uno dei sequestri su strada più rilevanti mai effettuati in Veneto.