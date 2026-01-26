Catania, operazione antidroga dei carabinieri: 14 misure cautelari

Vasta operazione dei Carabinieri del Comando provinciale di Catania a Randazzo, dove è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 14 persone accusate a vario titolo, e in concorso, di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, acquisto, detenzione e cessione di droga e furto aggravato. All’operazione, cui hanno preso parte circa cento militari, hanno partecipato anche reparti specializzati dell’Arma, tra cui lo Squadrone eliportato “Cacciatori di Sicilia”, il 12° Nucleo elicotteri di Catania, il Nucleo cinofili di Nicolosi e la Compagnia di intervento operativo del 12° Reggimento “Sicilia”. Le indagini hanno consentito di delineare la struttura del presunto sodalizio criminale nel territorio di Randazzo e nelle aree limitrofe, ricostruire la gestione delle piazze di spaccio e di individuare i canali di approvvigionamento delle sostanze stupefacenti.