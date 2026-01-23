Taranto, bambina di 5 anni muore in strada per arresto cardiaco: inutili i soccorsi

Una bambina di 5 anni è morta in strada a Crispiano in provincia di Taranto. Trovata in arresto cardiaco in asistolia, i sanitari del 118 immediatamente accorsi sul posto hanno provato a rianimarla per 55 minuti. Sarà l’autopsia a chiarire la cause della morte: tra le ipotesi una miocardite virale, un aneurisma o una meningite. A quanto si apprende da circa tre giorni la piccola aveva mal di testa ed era inappetente. “Sono devastato”, dice a LaPresse il direttore del 118 di Taranto, Mario Balzanelli, sul posto con un’automedica. “Si è trattato di un arresto cardiaco refrattario letale, una tragedia. Un evento catastrofico. Era una bambina bellissima, con tutta la vita davanti”.