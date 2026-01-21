Crans-Montana, continua l’interrogatorio dei coniugi Moretti in procura a Sion

Continua oggi 21 gennaio, alla procura di Sion in Svizzera, l’interrogatorio dei coniugi Jacques e Jessica Moretti, i proprietari del bar Le Constellation di Crans-Montana in cui, la notte di Capodanno, 40 persone sono morte in seguito a un incendio. I due erano arrivati ieri in procura alle 8:30 e sono stati interrogati fino a tardo pomeriggio. Secondo i media locali, a parlare ieri è stato soprattutto Jacques, mentre oggi toccherà alla donna rispondere alle domande dei procuratori. A differenza del primo interrogatorio, in cui gli era stato chiesto della sua situazione personale, questa volta Jacques Moretti ha dovuto rispondere a domande relative all’incendio nel bar ‘Le Constellation’.

Comune rafforza sicurezza per controlli periodici

Il Comune di Crans-Montana ha annunciato il rafforzamento del proprio servizio di pubblica sicurezza per intensificare i controlli periodici sugli esercizi aperti al pubblico. I controlli saranno effettuati congiuntamente dal Comune e dalla BTEE SA e riguarderanno in via prioritaria i bar, per poi estendersi a tutti gli alberghi, ristoranti, caffè e altri luoghi pubblici situati sul territorio comunale. “I controlli congiunti del Comune di Crans-Montana con BTEE SA proseguiranno nei prossimi mesi al fine di controllare tutti gli hotel, i ristoranti, i bar e gli altri luoghi pubblici sul territorio comunale, in conformità con la legge sulla protezione antincendio e dagli elementi naturali in vigore”, si legge in una nota diffusa dal Comune.