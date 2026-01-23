Corriere perde pietre di inciampo: annullata la cerimonia a Sesto San Giovanni

Salta la posa di nuove pietre di inciampo a Sesto San Giovanni, comune della Brianza alle porte di Milano dopo che il corriere ha perso il pacco della spedizione. A darne notizia è Aned – Associazione Nazionale ex deportati – di Sesto San Giovanni. “Con grande rammarico comunichiamo che, per cause non dipendenti dalla nostra volontà, le Pietre di inciampo non sono giunte a destinazione perché il corriere Bartolini ha smarrito la spedizione. Al momento del pacco disperso non si hanno tracce e quindi non è possibile sapere se e quando sarà ritrovato e consegnato”, fa sapere l’associazione in un post annunciando l’annullamento degli “eventi relativi alle pose delle Pietre d’Inciampo del 24 gennaio e 7 febbraio”.”Al momento non siamo purtroppo in grado di indicare una nuova data per la loro riprogrammazione”, aggiunge Aned che spera al più presto di avere aggiornamenti sulla spedizione

Cosa sono le pietre di inciampo

Le pietre di inciampo sono piccole targhe in ottone della dimensione di un sampietrino, create dall’artista tedesco Gunter Demnig in memoria della Shoah. Sono solitamente poste all’ingresso delle case in cui ha abitato la vittima del nazismo, a spese dei privati. Sulla pietra sono riportati i dati principali della vittima.