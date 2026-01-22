Femminicidio Anguillara, le ricerche dell'arma del delitto col metal detector

Gli investigatori del reparto territoriale dei carabinieri di Ostia cercano il coltello con cui Claudio Carlomagno, avrebbe accoltellato a morte la moglie Federica Torzullo ad Anguillara. Le ricerche nella giornata di giovedì 22 gennaio. Secondo quanto è emerso dai tracciati Gps dell’autovettura di Carlomagno, poco dopo il delitto e l’occultamento del cadavere della moglie, l’uomo si sarebbe disfatto dell’arma del delitto in un campo e in un canale nei pressi della via Braccianese, poco lontano dalla sua abitazione.