giovedì 22 gennaio 2026

Ultima ora

Femminicidio Anguillara, le ricerche dell'arma del delitto col metal detector

LaPresse
Gli investigatori del reparto territoriale dei carabinieri di Ostia cercano il coltello con cui Claudio Carlomagno, avrebbe accoltellato a morte la moglie Federica Torzullo ad Anguillara. Le ricerche nella giornata di giovedì 22 gennaio. Secondo quanto è emerso dai tracciati Gps dell’autovettura di Carlomagno, poco dopo il delitto e l’occultamento del cadavere della moglie, l’uomo si sarebbe disfatto dell’arma del delitto in un campo e in un canale nei pressi della via Braccianese, poco lontano dalla sua abitazione.