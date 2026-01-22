Crans-Montana, Elsa Rubino si risveglia e riconosce i genitori. Il padre: “Grande emozione”

Elsa Rubino, la 15enne di Biella sfuggita dal rogo della discoteca di Crans-Montana con il 60 per cento del corpo ustionato, ha aperto gli occhi e ha riconosciuto i genitori. La giovane, ricoverata a Zurigo, è in attesa di essere sottoposta a una nuova operazione all’intestino. “Elsa ha aperto gli occhi e ci ha riconosciuto”, ha dichiarato il papà Lorenzo al Corriere della Sera. “Lo ha fatto nel momento in cui la sedazione era più bassa. Per noi, la mamma e me, è stata una grande emozione. Inimmaginabile”, ha aggiunto.