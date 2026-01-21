Verona, il 14enne scomparso è stato ritrovato a Milano: ora è in Procura

Il 14enne di San Giovanni Lupatoto, nel Veronese scomparso dal 12 gennaio scorso, è stato ritrovato oggi, 21 gennaio, a Milano. Attualmente si trova in Procura. Lo conferma il comune di San Giovanni Lupatoto.

La scomparsa lo scorso 12 gennaio

Il ragazzo era uscito di casa la mattina presto dopo aver salutato la madre, per raggiungere l’Istituto professionale Giorgi di Verona, dove frequenta il primo anno, ma non è mai arrivato a scuola. I compagni e gli insegnanti del giovane non lo hanno visto arrivare a scuola. Le ricerche si sono concentrate fin da subito nella zona di Milano, dove era stato agganciato per l’ultima volta il suo telefono cellulare.

Festa al comune di San Giovanni Lupatoto

“Il Comune di San Giovanni Lupatoto esprime profonda gratitudine alle forze dell’ordine e a tutte le persone che, in questi giorni, si sono impegnate senza sosta nelle ricerche”, si legge sui social del comune. Il ritrovamento del ragazzo e la notizia che si trovi attualmente presso la Procura di Milano rappresentano un momento di grande sollievo per l’intera comunità. L’Amministrazione comunale desidera manifestare la propria vicinanza alla famiglia, che ha affrontato ore di forte apprensione, e ringrazia tutti i cittadini, i volontari, le associazioni e quanti hanno collaborato, sostenuto e partecipato con responsabilità e spirito di solidarietà. La risposta della comunità, unita al lavoro delle istituzioni e delle forze dell’ordine, testimonia ancora una volta il valore della collaborazione, dell’attenzione reciproca e del senso di umanità che contraddistinguono San Giovanni Lupatoto”.