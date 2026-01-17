Verona, 14enne scomparso da giorni: continuano le ricerche

Continuano le ricerche di Diego Baroni, il 14enne di San Giovanni Lupatoto, in provincia di Verona, scomparso lunedì scorso. Il ragazzo ha salutato la mamma nella sua abitazione alle 6:45 per raggiungere l’Istituto professionale Giorgi di Verona, dove frequenta il primo anno, ma non è mai arrivato a scuola: compagni e insegnanti non lo hanno visto. Le ricerche si stanno concentrando in particolare nella zona di Milano, dove sembrerebbe essere stato agganciato per l’ultima volta il suo telefono cellulare.

A San Giovanni Lupatoto una camminata silenziosa per Diego

Il comune di San Giovanni Lupatoto ha annunciato che “si ritroverà lunedì 19 gennaio alle ore 20.00 davanti al campo da calcio Battistoni per una camminata silenziosa che condurrà fino alla parrocchia di Pozzo, dove si terrà un momento di preghiera dedicato a Diego Baroni, affinché possa fare presto ritorno a casa”. “L’auspicio – sottolinea il Sindaco Attilio Gastaldello – è che Diego possa tornare tra le mura domestiche già prima di lunedì e che questo momento diventi un’occasione di ringraziamento per il suo ritrovamento. Qualora così non fosse, oltre alla preghiera rivolta al Cielo, l’incontro vuole mantenere alta l’attenzione sulla sua scomparsa e testimoniare la vicinanza della comunità alla famiglia”.