Vibo Valentia, bambina di due anni muore soffocata da un wurstel

Tragedia a Vibo Valentia, dove una bambina di appena due anni e mezzo è morta al Pronto Soccorso dell’ospedale cittadino dopo essere stata trasportata d’urgenza dai genitori a causa di gravi difficoltà respiratorie. Secondo quanto si apprende, la piccola avrebbe ingerito un wurstel che le si sarebbe rimasto incastrato in gola, impedendole di respirare. Le condizioni della bambina, giunta in ospedale in arresto cardio-respiratorio, sono apparse subito disperate. I medici del reparto di Rianimazione hanno tentato ogni possibile manovra per salvarla, ma ogni intervento si è rivelato vano.