Sardegna, allerta meteo anche domani: scuole chiuse a Cagliari

Allerta meteo rossa in Sardegna, Sicilia e Calabria anche domani, mercoledì 21 gennaio. Scuole ancora chiuse a Cagliari e in altre città a causa del maltempo che sta duramente colpendo la regione. La protezione civile regionale ha prorogato per altre 24 ore l’allerta meteo rossa per venti, pioggia e mareggiate. Le zone più a rischio restano quella sud-orientale, tutto il Campidano e il Cagliaritano, l’Iglesiente e la Gallura.

La situazione a Cagliari

A Cagliari, per il terzo giorno consecutivo, alla luce della proroga dell’allerta rossa, saranno chiusi gli asili, le scuole e l’università, gli uffici pubblici, i cimiteri, gli impianti sportivi, i mercati civici, i parchi pubblici, i centri d’arte e le biblioteche. “Rinnovo l’invito a limitare al massimo gli spostamenti e a evitare le zone costiere. Anche durante la giornata di domani sarà necessario occuparsi degli interventi di verifica e messa in sicurezza, rimuovere i detriti, controllare le alberature cittadine e fare gli opportuni accertamenti anche nelle scuole”, dice il sindaco Massimo Zedda.

Scuole e parchi chiusi a Quartu

Il Centro funzionale decentrato della protezione civile della Regione ha comunicato la proroga per quanto riguarda il Campidano e quindi anche il territorio quartese della criticità elevata riguardo il rischio idrogeologico e idraulico. Conseguentemente proseguono anche le chiusure previste tramite ordinanza dal sindaco di Quartu, Graziano Milia. Al fine di prevenire potenziali pericoli e situazioni di criticità ambientale nei parchi pubblici e nei giardini, nonché in aree verdi attrezzate, aree gioco e spazi all’aperto, il primo cittadino ha disposto di prorogare di un giorno la serrata. Stesso discorso per il cimitero comunale. Un altro giorno di stop è previsto anche riguardo alle attività didattiche.

Tuttavia, la chiusura dei plessi non interesserà gli uffici scolastici. La riapertura delle segreterie favorirà la collaborazione con il personale dell’amministrazione comunale durante le operazioni di verifica dello stato dell’arte dei plessi, al fine di intervenire su eventuali danni causati dal maltempo di questi giorni. Accertamenti e conseguenti riparazioni interesseranno sia la parte interna degli edifici che i giardini e le aree cortilizie adiacenti. Inoltre, sempre su disposizione del sindaco, al fine di preservare l’incolumità degli esercenti e dei cittadini, non si terrà il mercato settimanale di via della Musica, programmato per la giornata del mercoledì. Nella serata di oggi è previsto il picco delle mareggiate. Pertanto si invitano i cittadini a evitare di sostare o recarsi volontariamente nei punti più critici, quale ad esempio la ringhiera del Margine Rosso. Coloro che abitano nelle lottizzazioni vicino al mare in caso di allagamenti mettano in sicurezza suppellettili e abitazioni e salgano ai piani più alti. Saranno le associazioni di protezione civile a intervenire riguardo allagamenti o problemi nelle strade non appena possibile, anche grazie all’abbassarsi della marea. I componenti del Centro operativo comunale hanno partecipato anche oggi, presso l’ex convento dei cappuccini, alla riunione operativa per fare il punto della situazione e programmare le ulteriori attività, che proseguiranno fino al cessare dell’allerta.

Risolte le situazioni di pericolo a Quartu

Intanto, tutte le situazioni di pericolo innescate dalla pioggia e dal vento del ciclone Harry oggi sono state affrontate e risolte. Interventi di varia natura si sono resi necessari in diverse zone di Quartu, sia in centro città che nella costa. In particolare, i volontari sono intervenuti con l’utilizzo di autopompe sul litorale a Marina Residence, in via Lago di Varese, in via delle Speronelle, zona Santa Maria degli Angeli, e in via Fresie. La residenza per anziani Anni d’Oro è stata circondata dalle acque, ma si è scongiurata una possibile evacuazione con intervento di autopompe. Inoltre pietre di piccole frane sono state avvistate e conseguentemente rimosse sulla strada provinciale 17, tra Rio Murtaucci e via Mercurio. Sulla Strada statale 125 Orientale Sarda è stato segnalato un pino abbattuto, rimosso dalle squadre.

Più vicino alla città, la ringhiera costiera di via Leonardo da Vinci è stata vigilata tutta la notte e non ha creato grossi problemi, mentre un intervento ha riguardato la grande rotonda del Margine Rosso, dove è stato agevolato il deflusso delle acque. Al Poetto, davanti al McDonald’s, a seguito di un incidente senza gravi conseguenze si è provveduto alla rimozione dell’auto e dell’olio riversato sulla carreggiata. Infine, è caduto qualche ramo di albero nel Parco Europa, senza ripercussioni. La criticità elevata prosegue anche per tutta la giornata di oggi. In particolare il territorio quartese, così come il resto dell’Isola, sarà interessato da vento forte fino a burrasca, con onde alte in mare che comportano rischi concreti di mareggiate.

“Si ricorda alla popolazione la necessità di non lesinare la prudenza, in particolare se ci si trova alla guida di un’automobile o di un motoveicolo, in quanto, specie in presenza di forti raffiche laterali, esse tendono a far sbandare il veicolo; prestare particolare attenzione nei tratti stradali più esposti, come quelli all’uscita dalle gallerie e sui viadotti. Inoltre, è opportuno evitare la circolazione con mezzi telonati e caravan. Sulle zone costiere, alla forte ventilazione è associato il rischio mareggiate, in particolare se il vento proviene perpendicolarmente rispetto alla costa. Prestare quindi la massima cautela nell’avvicinarsi al litorale o nel percorrere le strade costiere, evitando la sosta sulle strutture esposte a mareggiate. Evitare ovviamente anche l’uso delle imbarcazioni”, raccomandano dal Comune di Quartu.

A Olbia riaprono scuole e uffici pubblici

A seguito del miglioramento delle condizioni meteorologiche e della cessazione dell’allerta rossa, da domani, mercoledì 21 gennaio, tutte le scuole di ogni ordine e grado a Olbia saranno regolarmente aperte. Contestualmente terminano tutte le restrizioni introdotte nelle giornate del 19 e 20 gennaio, comprese la chiusura del Parco Fausto Noce; la chiusura dei cimiteri; la chiusura al pubblico degli uffici pubblici; la sospensione del mercato settimanale e il divieto di occupazione del suolo pubblico per attività mercatali. “La situazione è in miglioramento e possiamo ripristinare la piena funzionalità dei servizi – afferma il sindaco Settimo Nizzi -. Ringraziamo i cittadini per la collaborazione dimostrata in questi giorni complessi. Anche se l’allerta è rientrata, raccomandiamo comunque prudenza, soprattutto nelle aree che potrebbero presentare residui di criticità”. Il Comune continuerà a monitorare il territorio e a fornire eventuali aggiornamenti tramite i canali istituzionali.

Allerta rossa anche in Sicilia e Calabria

La circolazione depressionaria centrata sulla Tunisia continua a determinare maltempo e a richiamare correnti umide sud-orientali sulle regioni meridionali italiane. Sono attese, quindi, precipitazioni abbondanti e persistenti anche su Sicilia e Calabria, specie sui versanti orientali, e intensa ventilazione di Scirocco che raggiungerà intensità di burrasca forte e raffiche fino a tempesta, con forti ed estese mareggiate sulle coste esposte.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani allerta rossa, oltre che sul versante centro-meridionale della Sardegna, anche sul settore nord-orientale della Sicilia e sul settore ionico meridionale della Calabria. Valutata, inoltre, allerta arancione su alcuni settori di Sardegna, Sicilia e Calabria, gialla in Puglia, Basilicata e sui restanti territori di Sardegna, Sicilia e Calabria.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che fa seguito a quello emesso in precedenza. L’avviso prevede il persistere di venti di burrasca dai quadranti orientali, con raffiche fino a tempesta su Sicilia e Calabria, con forti mareggiate sulle coste esposte.

Si prevede, inoltre, il persistere di precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale: sulla Sicilia, specie settori nord-orientali, e sulla Calabria, specie settori ionici, dove assumeranno carattere nevoso sopra i 1000-1200 metri. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e locali grandinate.