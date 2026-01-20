Reggio Calabria, 17 arresti per furti auto: le immagini dei malviventi in azione

Sono 17 le persone arrestate di cui 7 in carcere e 10 ai domiciliari nell’operazione dei carabinieri di Reggio Calabria nei confronti di soggetti ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di furto aggravato, ricettazione, estorsione e detenzione abusiva di armi.

Individuata un’organizzazione criminale con base operativa nel quartiere di Arghillà, dedita ai furti di autovetture. Secondo quanto emerso dalle indagini, i veicoli sottratti venivano smontati nel giro di poche ore per la rivendita dei pezzi oppure restituiti ai legittimi proprietari previo pagamento di una somma di denaro, secondo il collaudato meccanismo del cosiddetto cavallo di ritorno. Le immagini diffuse dall’Arma mostrano il modus operandi dei malviventi.