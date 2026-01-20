Matteo Bassetti ancora contro Belen, il virologo posta un vecchio video della showgirl in difficoltà

Matteo Bassetti ancora contro Belen Rodriguez sui social, dopo la querelle con la showgirl in merito ai vaccini. Dopo una serie di tweet in cui il virologo e infettivologo ha criticato duramente alcune parole di Rodriguez definendole fuorvianti, Bassetti ha oggi (20 gennaio) rilanciato su X un vecchio video del novembre 2025 in cui la conduttrice appariva in difficoltà sul palco di un evento a Milano dopo avere assunto (come ha raccontato la stessa Belen) alcuni calmanti in seguito a un attacco di panico. Il medico ha corredato il video con la didascalia “Maledetti vaccini…“

La polemica sui social tra Bassetti e Belen

La polemica sui social tra Matteo Bassetti e Belen Rodriguez nasce da alcune storie Instagram in cui la showgirl ha raccontato di essere stata a letto per giorni con febbre alta, tosse e forte spossatezza, spiegando di aver passato una brutta influenza. Ha aggiunto inoltre di sentirsi “una di quelle persone che pensa che dopo il vaccino ci sentiamo tutti un po’ così” e ha indicato come “rimedio” una flebo di vitamine che a suo dire le avrebbe ridato forza.

Queste parole hanno suscitato la dura reazione di Bassetti, che sui social e in interviste ha sottolineato che chi lavora nello spettacolo come Belen dovrebbe evitare di sostituirsi ai medici nella comunicazione sulla salute e sui vaccini. E ha inoltre aggiunto che, se la showgirl si fosse riferita al vaccino anti-Covid, la sua frase allora sarebbe stata da considerarsi “infelice”, ricordando che le vaccinazioni hanno permesso di cambiare in meglio la gestione della pandemia. Ha poi affermato ancora che, se Belen avesse fatto il vaccino antinfluenzale, con ogni probabilità avrebbe avuto meno problemi, ribadendo l’utilità dei vaccini stagionali nel ridurre forme gravi di influenza.