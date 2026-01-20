Matera, violenza sessuale su una sedicenne: arrestato ventenne

Un uomo di 20 anni è stato arrestato dalla polizia a Matera e adesso si trova agli arresti domiciliari con l’accusa di violenza sessuale ai danni di una ragazza di 16 anni.

Il racconto della vittima

Le indagini sono partite quando la vittima si è presentata al Pronto Soccorso dell’ospedale di Potenza e ha raccontato ai sanitari di essere stata violentata da un suo conoscente. Le dichiarazioni della minore e della madre, raccolte da personale della Squadra Mobile di Potenza e condivise con gli investigatori della Squadra Mobile di Matera, hanno reso possibile individuare l’autore della violenza e ricostruire l’accaduto.

La sera precedente, la giovane era uscita, in compagnia di una amica e di un altro ragazzo, per raggiungere, a bordo dell’autovettura di quest’ultimo, un locale in periferia dove trascorrere qualche ora di svago, insieme con un nutrito gruppo di coetanei. Con una scusa, quella di fare rifornimento presso una stazione di servizio, il giovane riusciva a rimanere da solo in auto con la vittima. Lungo il percorso, all’improvviso, però, accostava la vettura in un punto particolarmente buio ed isolato e, dopo averle strappato i vestiti ed essersi impossessato del telefono cellulare, costringeva la ragazza ad avere un rapporto sessuale.

Gli investigatori della Squadra Mobile di Matera, rintracciato il ventenne nella sua abitazione, procedevano al sequestro degli indumenti indossati in occasione della violenta aggressione, dell’auto e del cellulare, mentre, nei paraggi del luogo ove era stata consumata la violenza, riuscivano a recuperare, tra i rovi, il reggiseno della vittima.