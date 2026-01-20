Accesso Archivi

martedì 20 gennaio 2026

Brindisi, solaio crolla dopo un incendio: si cerca un anziano

Vigili del fuoco al lavoro a Tuturano (Brindisi) sul luogo del crollo del solaio di un’abitazione a causa di un incendio (foto Vigili del Fuoco)
Salva la figlia 57enne dell’uomo. Il rogo nella località di Tuturano

A Tuturano (Brindisi) il solaio di un’abitazione è parzialmente crollato dopo un incendio in un appartamento. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco, che stanno cercando una persona rimasta bloccata all’interno della casa.

Si cerca un anziano disabile, salva la figlia

La persona che i vigili del fuoco stanno cercando all’interno dell’abitazione è un uomo anziano con qualche disabilità. All’interno della casa c’era anche la figlia 57enne che è riuscita a salvarsi. Sul posto i carabinieri di Brindisi.

