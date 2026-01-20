Brindisi, solaio crolla dopo un incendio: si cerca un anziano

A Tuturano (Brindisi) il solaio di un’abitazione è parzialmente crollato dopo un incendio in un appartamento. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco, che stanno cercando una persona rimasta bloccata all’interno della casa.

Si cerca un anziano disabile, salva la figlia

La persona che i vigili del fuoco stanno cercando all’interno dell’abitazione è un uomo anziano con qualche disabilità. All’interno della casa c’era anche la figlia 57enne che è riuscita a salvarsi. Sul posto i carabinieri di Brindisi.