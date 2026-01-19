Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara, il corpo trovato nell’azienda del marito: in carcere Claudio Agostino Carlomagno

La 41enne era scomparsa l’8 gennaio scorso. Gli inquirenti avevano definito la versione dell’uomo “contraddittoria e illogica”

Gli abiti e gli oggetti personali rinvenuti non sembrano lasciare dubbi: è di Federica Torzullo il corpo senza vita ritrovato sepolto in un canneto alle spalle dell’azienda del marito Claudio Agostino Carlomagno, indagato per omicidio, fermato dai Carabinieri e traferito nel carcere di Civitavecchia. Anche se bisognerà attendere il riconoscimento ufficiale del cadavere all’obitorio del Verano, è più che un’ipotesi che sia quello della 41enne scomparsa l’8 gennaio scorso ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma.

La versione del marito “contraddittoria e illogica”

La svolta nella vicenda è arrivata ieri mattina: un corpo viene scoperto in via comunale di San Francesco, nell’azienda di Claudio Carlomagno, marito della donna scomparsa. La zona viene subito delimitata e Torzullo condotto nella caserma dei carabinieri. I carabinieri lavorano per l’estrazione del cadavere, sotterrato vicino alla sede aziendale. Carlomagno era già indagato per omicidio e gli inquirenti avevano definito la sua versione “contraddittoria e illogica”, repertando tracce di sangue “dappertutto” e lanciando un invito “a chi si è reso responsabile del grave fatto” a “collaborare”.

“So che era sua intenzione recarsi autonomamente in caserma, ma fondamentalmente è stato arrestato prima”, racconta l’avvocato Andrea Miroli, legale di Carlomagno, che il giorno dopo la scomparsa della moglie aveva denunciato la sua sparizione facendo partire le ricerche da parte di carabinieri e vigili del fuoco.

Nel corso dei giorni le indagini, coordinate dalla Procura di Civitavecchia guidata dal Procuratore Alberto Liguori, erano state estese anche al lago di Bracciano e avevano acquisito la testimonianza di un collega del marito di Torzullo che lo aveva visto lavare il camion nei giorni successivi alla scomparsa. Le ricerche sono terminate, con il rinvenimento del cadavere e il fermo di Carlomagno. L’uomo ha già lasciato la caserma dei carabinieri di Anguillara ed è stato trasferito nel carcere di Civitavecchia, dove ha trascorso la prima notte. “Apparentemente sembra non aver compreso ancora la gravità di quanto ha fatto”, hanno raccontato fonti penitenziarie.

Federica Torzullo uccisa fra l’8 e l’alba del 9 gennaio

“Il quadro indiziario” relativo a Claudio Agostino Carlomagno “deve confrontarsi con le esigenze cautelari da soddisfare, in particolare è attuale e concreto il pericolo di inquinamento probatorio: il Carlomagno è in grado di influenzare la raccolta della prova dichiarativa avendolo già fatto con una persona informata dei fatti”. Così la Procura di Civitavecchia in una nota sul fermo del marito di Federica Torzullo.

Secondo i pm, la vittima sarebbe stata uccisa in casa “tra le ultime ore dell’8 gennaio e le prime luci del 9 gennaio“. L’uomo poi avrebbe trasportato il corpo nella ditta familiare. Sono state trovate tracce di sangue “all’interno della macchina“, “sui vestiti da lavoro dell’indagato, sul pavimento dell’ingresso, nella cabina armadio della camera da letto di Federica, sul manico del badile e sul mezzo meccanico all’interno del magazzino della ditta di famiglia e, infine, su un asciugamano trovato all’interno di una cava per inerti”. Tuttavia non è stata ancora rinvenuta l’arma del delitto.