Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara, trovato un cadavere nell’azienda del marito

Un cadavere è stato trovato questa mattina, domenica, nell’azienda di Claudio Carlomagno, marito di Federica Torzullo, donna di 41 anni scomparsa dall’8 gennaio ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. L’uomo nelle scorse ore è stato iscritto nel registro degli indagati con l’ipotesi di omicidio.
Il corpo sarebbe stato sotterrato
A quanto apprende LaPresse, il corpo sarebbe stato sotterrato. I carabinieri di Ostia sono al lavoro sul posto per l’estrazione del cadavere.
Chiusa l’area intorno all’azienda
Dopo il ritrovamento del corpo, è stata chiusa l’area intorno all’azienda.
Il marito in caserma dei Carabinieri
Il marito di Torzullo, Claudio Agostino Carlomagno, attualmente si trova nella caserma dei carabinieri di Anguillara Sabazia.