domenica 18 gennaio 2026

Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara, trovato un cadavere nell’azienda del marito

La scientifica sul luogo del ritrovamento di un corpo ad Anguillara Sabazia (Roma) nell’azienda del marito della 41enne Federica Torzullo (foto LaPresse/Francesco Benvenuti)
Il corpo sarebbe stato sotterrato. L’uomo si trova attualmente in caserma dai Carabinieri

Un cadavere è stato trovato questa mattina, domenica, nell’azienda di Claudio Carlomagno, marito di Federica Torzullo, donna di 41 anni scomparsa dall’8 gennaio ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. L’uomo nelle scorse ore è stato iscritto nel registro degli indagati con l’ipotesi di omicidio.

A quanto apprende LaPresse, il corpo sarebbe stato sotterrato. I carabinieri di Ostia sono al lavoro sul posto per l’estrazione del cadavere.

Chiusa l’area intorno all’azienda

Dopo il ritrovamento del corpo, è stata chiusa l’area intorno all’azienda.

Il marito in caserma dei Carabinieri

Il marito di Torzullo, Claudio Agostino Carlomagno, attualmente si trova nella caserma dei carabinieri di Anguillara Sabazia.

