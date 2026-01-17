Studente ucciso a La Spezia, Piantedosi: “Dobbiamo interrogarci su episodio drammatico”

L’accoltellamento dello studente a La Spezia “è un episodio molto grave, drammatico, rispetto al quale ci dobbiamo interrogare e impegnare molto a capire come sia stato possibile”. Così il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi in un’anticipazione della sua intervista resa al Tg5, per l’edizione delle 20, in merito alla morte dello studente a La Spezia. “E’ successo in una scuola e ci dobbiamo interrogare come sia possibile che dei ragazzi regolino i propri conti attraverso l’utilizzo di coltelli portandoli da casa. Noi pensiamo che ci debba essere qualcosa che vada oltre i sistemi di sicurezza, i sistemi di prevenzione tradizionali, qualche cosa che riguardi anche la cultura, l’educazione di questi ragazzi. E anche un po’ la sollecitazione del senso di responsabilità. Col provvedimento che abbiamo messo in campo qualche cosa di questo c’è”, dice ancora Piantedosi.

“Nuovo pacchetto entro fine mese in Cdm”

Il nuovo pacchetto sicurezza “è un provvedimento frutto del lavoro delle ultime settimane e degli ultimi mesi dei tecnici del Viminale, che fa proprio tesoro delle esperienze degli ultimi tempi. Ha un buono stato di maturazione e ci sarà una concertazione a Palazzo Chigi tra i ministeri interessati. Credo che giungerà presumibilmente entro la fine del mese, al Consiglio dei ministri per essere approvato”. Così il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi in un’anticipazione al Tg5 delle 20.