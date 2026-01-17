Carbonia, trovato cadavere 53enne in un parco: indagini in corso

Nella notte i carabinieri della Compagnia di Carbonia, in provincia del Sud Sardegna, e del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Cagliari sono intervenuti presso il Parco Rosmarino dopo il rinvenimento del corpo senza vita di un uomo.

L’intervento è partito da una segnalazione giunta ai Vigili del Fuoco per un principio di incendio all’interno dell’area verde. Giunti sul posto per le operazioni di spegnimento, gli operatori hanno scoperto che le fiamme stavano interessando gli arti inferiori di una persona, che giaceva a terra in posizione supina. La vittima è stata identificata in un 53enne del luogo, disoccupato e già noto alle Forze di Polizia. L’area è stata delimitata per consentire l’esecuzione dei rilievi tecnici necessari a repertare ogni traccia utile. Le indagini proseguono a ritmo serrato per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. I carabinieri, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica, sono al lavoro per fare piena luce sull’accaduto.