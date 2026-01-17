Bambino di 11 anni precipita nel parcheggio di un centro commerciale: é grave

Un bambino di 11 anni è in prognosi riservata dopo essere precipitato dal secondo piano di un parcheggio in un centro commerciale a Napoli. In particolare il piccolo, dopo essere finito contro un parapetto mentre guidava il suo Lem, piccola moto da cross a scoppio, è precipitato su una rampa del piano inferiore del parcheggio dopo un volo di 4 metri. Il bambino si trova ricoverato all’ospedale Santobono. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Napoli Stella. Il fatto si è verificato nel parcheggio del centro commerciale La Birreria.