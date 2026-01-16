Video TikTok con bestemmie e minacce a ebrei, l’Agcom ne rimuove 150

“Circa 150 video basati su una traccia audio contenente esclusivamente bestemmie e uno inneggiante allo sterminio degli ebrei sono stati rimossi da TikTok a margine di una segnalazione che era stata inviata all’Agcom“. Lo dichiara Massimiliano Capitanio, commissario Agcom. “La piattaforma ha proceduto con tempestività alla cancellazione dei contenuti e questa è la dimostrazione di una collaborazione di buonsenso e rispetto delle regole e delle sensibilità che non per forza richiede lo scontro giuridico o amministrativo. Il Regolamento VSP (Delibera 298/23/CONS) consente di intervenire contro i discorsi d’odio e a tutela dei minori (la bestemmia in Italia è tuttora un illecito amministrativo sanzionato in base all’articolo 724 del Codice penale). Tiktok ha fatto ricorso al cosiddetto adeguamento spontaneo come previsto dal medesimo regolamento, rendendo inaccessibili i contenuti entro 5 giorni dalla ricezione dell’atto di avvio del procedimento. Sono certo che nessuno invocherà la libertà di espressione che non è messa in discussione da nessuno dei provvedimenti o dei regolamenti Agcom“.

TikTok, non solo balletti e video in playback

Incentrato sui video brevi, TikTok è pensato per essere guardato in modo rapido e continuo. Si scorrono i contenuti uno dopo l’altro, senza dover cercare nulla, perché è l’algoritmo a decidere cosa mostrarti in base a quello che guardi, commenti o condividi. Proprio questo meccanismo lo rende molto coinvolgente e, spesso, difficile da abbandonare. All’inizio era conosciuto soprattutto per balletti, musica e video leggeri, ma oggi è diventato molto di più. Su TikTok si trovano contenuti di informazione, satira, politica, cronaca, divulgazione e intrattenimento. Sempre più giornalisti, testate, politici e aziende lo usano per parlare a un pubblico giovane e vastissimo, con un linguaggio diretto e immediato. Uno degli aspetti più forti di TikTok è la viralità: anche chi ha pochi follower può raggiungere milioni di persone se un video funziona. Per questo è diventato uno strumento capace di influenzare il dibattito pubblico, i trend culturali e perfino il modo in cui le notizie vengono raccontate. Per molti ragazzi, infatti, TikTok è ormai una delle principali fonti di informazione.