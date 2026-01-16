Onlyfans, scoperte due influencer in nero: 250mila euro non dichiarati

Due influencer italiane, note su Onlyfans, non hanno dichiarato al fisco oltre 250.000 euro. La scoperta è stata fatta dalla Guardia di Finanza di Lodi che ha concluso due attività ispettive nei loro confronti.

Grazie all’attività di polizia economico-finanziaria eseguita dai finanzieri, è stato possibile individuare le condotte evasive delle due influencer, le quali, attraverso la piattaforma online di diffusione di contenuti per adulti, hanno percepito proventi derivanti da canoni mensili di abbonamento dei propri follower e ricevuto “donazioni” via bonifico bancario, sui propri conti correnti.

I guadagni sono stati oggetto di contestazioni per violazioni fiscali ai fini delle imposte dirette e dell’Iva. Si è quindi proceduto anche alla contestazione della cosiddetta “Ethic tax” sui redditi non dichiarati, ovvero l’imposta etica introdotta sin dal 2006, che prevede un’addizionale del 25% sulle imposte sui redditi degli imprenditori e dei lavoratori autonomi che svolgono, anche in via non esclusiva, attività di produzione, distribuzione, vendita di materiale pornografico o realizzazione, promozione, rappresentazione di spettacoli e contenuti che incitano alla violenza.