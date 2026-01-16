La Spezia, 18enne accoltellato a scuola: è gravissimo. Fermato un coetaneo

Il giovane è stato portato in codice rosso all’ospedale Sant’Andrea ed è stato sottoposto a intervento chirurgico

Un ragazzo di circa 18 anni è rimasto ferito in modo grave in una scuola di La Spezia e ora lotta tra la vita e la morte. In tarda mattinata sono intervenuti i soccorritori del 118 all’interno di un istituto professionale della città. Il ragazzo, in codice rosso, è stato colpito con un coltello a un fianco da un altro studente. Il giovane ha perso molto sangue ed è stato portato in emergenza all’ospedale Sant’Andrea in gravi condizioni. Tutta da ricostruire la vicenda, all’interno della scuola è intervenuta anche la polizia che si occupa degli accertamenti del caso.

Portato in questura un coetaneo

Il presunto aggressore del 18enne è un coetaneo, che è stato portato in Questura. La polizia sta ascoltando i testimoni, tra questi quattro ragazzi compagni d’istituto e un professore, per chiarire il contesto della vicenda. Intanto la vittima, in condizioni critiche, è stata sottoposta d’urgenza a un intervento chirurgico per ridurre le lesioni subite.

La vittima ancora in sala operatoria

Il giovane vittima dell’aggressione è stato sottoposto a una delicata operazione salvavita da parte dell’équipe della chirurgia generale e toracica e dei rianimatori dell’ospedale Sant’Andrea, dove era arrivato in condizioni disperate con ferite da taglio multiple all’emitorace e alla milza. È ancora in sala operatoria dall’ora di pranzo, in condizioni gravissime: ha perso molto sangue è stato più volte rianimato, per via dello shock emorragico. I medici stanno tentando ogni strada per ridurre le ferite e salvarlo.

L’aggressione

L’aggressione è avvenuta poco prima di mezzogiorno, all’interno del plesso scolastico Chiodo-Einaudi: il ragazzo, dopo un diverbio con un coetaneo, è stato colpito con un coltello, riportando ferite all’addome e al torace. L’episodio sarebbe avvenuto in aula, durante una pausa dalle lezioni.

Sensi (Pd): “Affrontare il tema, no all’inutile pacchetto sicurezza”

Tra i primi del mondo della politica a commentare la vicenda è stato Filippo Sensi, senatore del Partito democratico. “Ancora coltellate, oggi in una scuola a Spezia, un ragazzo rischia la vita. Ci poniamo il tema come comunità? Oppure ci facciamo bastare l’ennesimo, inutile pacchetto sicurezza per dire quanto siamo duri? È una tragedia. Sotto i nostri occhi. Ogni giorno”, ha scritto sui social.