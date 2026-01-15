Milano, tentato omicidio via Marsala: arrestato ‘autista’ che aiutò i responsabili

La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano – VII Dipartimento – ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, disposta dal gip, nei confronti di due persone, entrambe cittadini cinesi, gravemente indiziati di aver concorso nel tentato omicidio commesso in via Marsala, la sera del 26 marzo 2025, ai danni di un loro connazionale. Nel mese di giugno 2025, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Milano avevano già proceduto all’arresto degli autori materiali dell’agguato. Il successivo sviluppo delle attività investigative, ha consentito di individuare ulteriori profili di responsabilità, con particolare riferimento al supporto logistico e alle fasi preparatorie dell’azione delittuosa.

È stato individuato l’uomo che ha svolto il ruolo di autista, ingaggiato appositamente per assicurare l’immediata fuga verso Prato. L’uomo, mercoledì 7 gennaio, è stato rintracciato e arrestato a Prato in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare. È stato individuato un ulteriore uomo, ritenuto colui che ha ingaggiato gli esecutori materiali, che allo stato risulta irreperibile ed è attivamente ricercato. Secondo quanto emerso dalle attività investigative, gli autori dell’agguato avrebbero seguito la vittima per alcune ore, attendendo il suo rientro a casa. Una volta individuato, l’imprenditore sarebbe stato avvicinato e aggredito, riuscendo tuttavia a sottrarsi all’agguato e a fuggire. Nel corso dell’episodio sarebbero stati esplosi alcuni colpi d’arma da fuoco, uno dei quali ha colpito la vittima in modo non letale.

I poliziotti, attraverso l’analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona e il riscontro delle tracce elettroniche lasciate dai dispositivi in uso agli indagati, hanno ricostruito le fasi dell’agguato e delineato i ruoli degli esecutori materiali. Successivamente, le indagini sono proseguite per accertare ulteriori responsabilità, facendo emergere che l’agguato erano stato eseguito su commissione e dietro pagamento di una somma di denaro e con il supporto, con funzione di autista, di una persona anch’egli appositamente ingaggiata e retribuita.