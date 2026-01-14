Trentino, 68enne trovato morto in casa con ferite alla nuca: non escluso l’omicidio

I vetri della porta di ingresso in mille pezzi. A due passi, in soggiorno, il corpo senza vita del padrone di casa. La vittima è un uomo di 68 anni, Mauro Sbetta, trovato morto con profonde ferite alla nuca. A fare la scoperta, stamattina a Strigno di Castel Ivano, in Trentino, alcuni familiari allarmati dal fatto che il parente non dava notizie da giorni. Sul posto il pm Davide Ognibene e il reparto della scientifica dei carabinieri. Sono in corso accertamenti e gli inquirenti non escludono l’omicidio.

Sindaco Castel Ivano: “Comunità sotto choc”

“La comunità è sotto choc. Tutti lo conoscevano e lo stimavano per i suoi modi sempre affabili”. Così il sindaco di Castel Ivano, Alberto Vesco, in relazione alla scoperta del corpo senza vita di Mauro Sbetta, 68 anni. A ritrovare il cadavere del pensionato, che viveva da solo nella propria abitazione di Strigno, un amico che aveva le chiavi di casa ed era stato allertato da un parente della vittima, preoccupato per il silenzio di Sbetta. Secondo quanto riferito dai carabinieri della compagnia di Borgo Valsugana che stanno conducendo le indagini, l’uomo è stato trovato riverso sul pavimento del soggiorno con una profonda ferita alla nuca. Il pm Davide Ognibene ha disposto l’autopsia per determinare le cause del decesso. Tutte le piste investigative sono attualmente aperte, compreso l’omicidio.