Scomparsa Federica Torzullo, un vicino: “Visti litigare. Marito urlava e lei si allontanava”

Parla un vicino di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa da cinque giorni da Anguillara Sabazia. “Lui ha alzato un paio di volte la voce. E secondo me chi alza la voce non ha argomentazioni. Se alzava anche le mani? Non lo so. Sarà stato poco prima di Natale, li ho sentiti e visti litigare per strada. Non so cosa stessero dicendo. Lui alzava la voce e lei tendeva ad allontanarsi. Si spostava. Penso per paura ma, ripeto, non so di cosa parlassero. Io uscivo con la moto dal mio cancello e non ho visto bene. Però vedevo che man mano che alzava la voce e lei si allontana”, le parole di un vicino di casa di Federica Torzullo. Il marito della donna è indagato per omicidio e nella casa di famiglia dove la donna viveva sono in corso rilievi dei Ris dei Carabinieri. Il vicino, istruttore di guida, aggiunge: “In ogni caso, lui non mi è mai piaciuto. Come mai? Non saprei, a pelle non mi è mai piaciuto”.