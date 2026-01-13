Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara Sabazia, i rilievi dei carabinieri

Proseguono le indagini sulla scomparsa di Federica Torzullo, la donna di 41 anni scomparsa ad Anguillara Sabazia, sul lago di Bracciano. I carabinieri del RIS stanno effettuando rilievi scientifici nell’abitazione di famiglia, dove la donna viveva con il marito. Claudio G., titolare di una ditta di movimento terra nel comune alle porte di Roma, è attualmente indagato per omicidio in relazione alla scomparsa della moglie. La denuncia era stata presentata dallo stesso marito il giorno successivo alla scomparsa, avvenuta l’8 gennaio scorso, ma le sue dichiarazioni non hanno convinto gli investigatori.