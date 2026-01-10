Padova, scomparsa dal 6 gennaio la 22enne Annabella Martinelli: ricerche in corso

La ragazza è uscita di casa allontanandosi in bicicletta e non vi ha più fatto rientro

Ricerche in corso a Teolo, in provincia di Padova, per Annabella Martinelli, una 22enne padovana della quale non si hanno notizie dalla sera del 6 gennaio quando, intorno alle 20, è uscita dalla propria abitazione allontanandosi in bicicletta. Le ricerche vengono svolte dai Vigili del fuoco e dalla squadra del Soccorso alpino di Padova. Dall’analisi delle celle telefoniche agganciate dal cellulare della ragazza, che non è più raggiungibile dal giorno seguente, risulta interessata la zona di Teolo, dove si è concentrata adesso la ricerca. Attivati ieri sera, sabato, dalla Prefettura di Padova, i soccorritori si stanno muovendo tra Monte Grande, Monte della Madonna e Rocca Pendice, perlustrando la sentieristica e battendo l’area circostante.