Roma, Alzetta (Spin Time): "Mobilitazione permanente per dire no allo sgombero"

Gli attivisti di Spin time si mobilitano e danno il via a un presidio permanente a Roma. Nell’edificio di dieci piani in via Santa Croce in Gerusalemme, occupato dodici anni fa, vivono oltre 400 persone di 25 nazionalità diverse. “Inizia oggi una mobilitazione permanente per dire no allo sgombero”, spiega Andrea Alzetta, attivista di Spin Time che rivendica il valore del lavoro fatto negli anni che vede protagonisti soggetti che in genere sono esclusi, senza voce: migranti, precari, persone che non arrivano a fine mese. “E’ una idea di città diversa dove ci si prende cura degli altri un po’ per prendersi cura anche di se stessi. Spin Time stava dentro al piano casa ma il governo arriva a gamba tesa e interviene dicendo ‘qui ci pensiamo noi’”, aggiunge.