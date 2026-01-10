Maltempo e neve: allerta gialla in Toscana e Campania, possibili disagi anche in Sardegna

Prosegue l’ondata di freddo e maltempo che sta interessando l’Italia dall’inizio di questo 2026. Allerta gialla per la giornata di oggi 10 gennaio in Toscana e Campania, possibile neve in Sardegna. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

In Toscana allerta gialla per neve e mareggiate

In Toscana, la sala operativa della Protezione civile regionale ha stabilito un’allerta gialla per rischio neve nella giornata di oggi 10 gennaio sulla parte orientale della regione. A comunicarlo è stato il presidente della Regione, Eugenio Giani. Inoltre, in queste ore tutta la costa toscana, compreso l’arcipelago, è interessata da residue mareggiate, e la Protezione civile ha emesso un’allerta di colore giallo valida fino a mezzanotte. Per quanto riguarda le zone interne invece, nelle ore notturne e nella mattinata di domani (domenica) le temperature sotto lo zero determineranno la formazione di ghiaccio, che potrà causare localizzati problemi negli spostamenti e disagi a carattere locale. La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un’allerta di colore giallo valida dalla mezzanotte fino alle 10 di domenica 11 gennaio, dall’Alto Mugello fino a tutta la zona dell’Appennino aretino, senese ed amiatino.

Allerta gialla per temporali e venti forti in Campania

La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta valido dalla mezzanotte fino alle ore 20 di oggi 10 gennaio, che riguarda contestualmente la criticità idrogeologica di livello giallo per le conseguenze che i temporali potrebbero avere sul territorio e venti forti o molto forti. L’allerta meteo gialla per temporali riguarda la fascia costiera della Campania e, in particolare, le zone 1 (Piana campana, Napoli, isole, area vesuviana), 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno, monti Picentini), 5 (Tusciano e Alto Sele), 6 (Piana Sele e Alto Cilento), 8 (Basso Cilento). L’allerta meteo per venti forti e mare agitato riguarda invece l’intera Campania.

Allerta neve in Sardegna

Scatta l’allerta neve anche in Sardegna. Fino alle 9 di domenica 11 gennaio la Protezione civile regionale ha diramato un bollettino di condizioni meteo avverse per neve che interesserà i rilievi oltre gli 800 metri. La Protezione civile invita le cittadine e i cittadini a prestare la massima prudenza in caso di spostamenti verso le zone interessate dal fenomeno. Inoltre, per l’intera giornata odierna e fino alle ore centrali di domani si prevedono venti forti da Nord-Ovest, fino a burrasca sulle coste esposte e sui crinali, interessando tutta la Regione Sardegna. E i venti saranno accompagnati da mareggiate lungo le coste esposte. Conseguentemente, anche in considerazione delle disposizioni del Piano Comunale di Protezione Civile per le situazioni di emergenza, il sindaco di Quartu Sant’Elena (Cagliari), Graziano Milia, è intervenuto al fine di prevenire potenziali pericoli e situazioni di criticità ambientali, a tutela dei fruitori dei parchi cittadini e di tutto il territorio comunale. Tramite ordinanza il primo cittadino ha disposto la chiusura dei parchi. La cittadinanza è inoltre invitata ad adottare tutte le precauzioni del caso, ovvero agire con la massima prudenza ed evitare al massimo gli spostamenti in prossimità dei parchi e delle aree urbane e periurbane alberate. Qualora dovesse risultare il persistere di una situazione di pericolo gli stessi provvedimenti potrebbero anche essere prorogati.