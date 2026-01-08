Maltempo, oltre 30 scuole chiuse in Molise per neve e ghiaccio

Il maltempo continua a condizionare la vita scolastica in Molise. A causa di neve e rischio ghiaccio, oggi sono oltre 30 i comuni che hanno disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per ragioni di sicurezza, sia in provincia di Campobasso che di Isernia. Nel capoluogo, la sindaca Marialuisa Forte ha firmato nella serata di ieri l’ordinanza n.1 del 2026 con cui ha sospeso le attività didattiche per l’intera giornata di oggi, giovedì 8 gennaio, a causa delle condizioni meteo avverse e della formazione di ghiaccio sulle strade.

Questi i comuni in cui resteranno chiuse le scuole

Provvedimenti analoghi sono stati adottati anche in numerosi altri centri della regione. Le scuole restano chiuse nei comuni di Trivento, Casacalenda, Frosolone, Oratino, Ripalimosani, Torella del Sannio, Sant’Elia a Pianisi, Morrone del Sannio, Cercemaggiore, Cercepiccola, Petrella Tifernina, Matrice, Civitanova del Sannio, Bojano, Montecilfone, Montefalcone nel Sannio, Larino, Santa Croce di Magliano, Mirabello Sannitico, Montagano, Carovilli, Lucito, Pietracatella, Spinete, Castelmauro, Bagnoli del Trigno, Fossalto, Castropignano, Guardiaregia, Ferrazzano, Rionero Sannitico, Mafalda, Tavenna, Vinchiaturo e Riccia. A Guglionesi, invece, resterà chiuso il plesso A della scuola dell’infanzia e primaria a causa della rottura dell’impianto di riscaldamento.