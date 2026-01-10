Calabria, terremoto di magnitudo 5.1. Avvertito anche a Messina

Un terremoto di magnitudo 5.1 è stato avvertito in Calabria, al largo della costa ionica sud orientale. L’epicentro, secondo quanto riporta il sito dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è stato registrato in mare, a una profondità di 65 chilometri (65 chilometri a Sud Est di Reggio di Calabria e 77 chilometri a Sud Est di Messina).

Protezione civile Calabria: “Non sono stati segnalati danni”

“La scossa si è registrata al largo delle nostre coste ed era fortunatamente profonda. Questa è stata la causa per cui si è sentita in grande parte della regione. Abbiamo contattato i sindaci dei comuni dell’area interessata e non abbiamo registrato segnalazioni di danni“. Lo ha detto il capo del dipartimento della Protezione civile della Regione Calabria Domenico Costarella, intervistato da RaiNews dopo il terremoto.

“Abbiamo finito la prima ricognizione e le sale operative sono sempre in allerta. Abbiamo un sistema di pianificazione sia a livello regionale che comunale e la nostra Regione è dotata di un piano di soccorso sismico che è pronto ad essere utilizzato se necessario, in accordo con l’autorità locale e la protezione civile”. Costarella ha poi invitato i cittadini, in caso di nuove scosse, ad uscire dalle proprie abitazioni e non usare gli ascensori, restando “il più possibile” razionali. La scossa è stata avvertita chiaramente anche a Messina.