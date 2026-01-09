Urbanistica, legale Nolli su Bosconavigli: “È innocente, ha eseguito ciò che ha detto Comune”

“L’ingegner Nolli è totalmente innocente rispetto a questa accusa, ha fatto esattamente quello che gli ho detto di fare il Comune di Milano è stato guidato per mano dal Comune nella richiesta del provvedimento autorizzativo e ha rispettato alla lettera come qualunque cittadino che si rivolga alla pubblica autorità. Non può poi lo stesso Stato che l’autorizzato a costruire, oggi punirlo con un processo e con una minaccia di confisca. Ho fiducia nella giustizia e confido che il mio assistito verrà assolto così verrà ristabilita la fiducia dei cittadini nei confronti dello Stato e della magistratura”. Lo ha detto Giuseppe Iannacone l’avvocato dell’ingegner Marco Nolli presidente della società Milano 5.0 società promotrice dello sviluppo del progetto immobiliare Bosconavigli, al termine dell’udienza pre dibattimentale in tribunale a Milano. Bosconavigli è il complesso residenziale in zona San Cristoforo a Milano, progettato dall’architetto Stefano Boeri, anche lui, con altri sei tra costruttori e dirigenti comunali, indagato per lottizzazione abusiva e abusi edilizi per la realizzazione.