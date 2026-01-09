Milano, manifestanti versano latte davanti a palazzo Regione

Da una cisterna collocata di fronte al palazzo della Regione Lombardia a Milano sono stati versati alcuni litri di latte. “Abbiamo versato il latte davanti alla regione, perché sta avvenendo avanti una problematica molto importante. Tre mesi fa il latte sembrava buono, adesso è invendibile – ha spiegato Filippo Goglio, presidente di Riscatto Agricolo Lombardia -Siamo passati dai 60 centesimi di tre mesi fa ai 30 centesimi del giorno d’oggi e quindi vogliamo il prezzo a 53 centesimi al litro perché non possiamo vendere il latte a 30 centesimi al litro. E quindi vogliamo costi di produzione, è certificato dagli SME a 53 centesimi al litro e non possiamo vendere tanto”, ha concluso.