Mercosur, a Milano trattori in piazza Duca d'Aosta con lo slogan 'Difendiamo il Made in Italy'

Alcune migliaia di agricoltori e allevatori, a bordo di un centinaio di trattori, provenienti da tutta Italia, hanno invaso piazza Duca d’Aosta a Milano per protestare contro l’accordo Mercosur che prevede il libero scambio tra Ue, Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay. “Difendiamo il made in Italy”, “A mali estremi, estremi rimedi2 e “la Terra chiama il governo risponda: stato di crisi”, si legge su alcuni dei cartelli portati dai dimostranti. La manifestazione è promossa da Riscatto agricolo Lombardia, Coapi e Associazione Agricoltori e Pescatori italiani.