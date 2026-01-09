Il Comune dà in adozione alla Lazio il parco dei Daini a Roma, Lotito: “Qui è iniziata la storia della Lazio”

“Renderemo questo posto un luogo di cultura e iniziative rivolte ai cittadini. In questo campo inizia la storia della Lazio“. Così il presidente biancoceleste Claudio Lotito a margine della cerimonia per il 126° anniversario della fondazione dell club che si è tenuta presso il Parco dei Daini, a Villa Borghese. Un’occasione per “festeggiare questo compleanno con una targa che ricorda che questo parco è stato il primo luogo in cui la Lazio ha giocato per alcuni anni”, ha aggiunto il sindaco di Roma Gualtieri presente alla cerimonia.