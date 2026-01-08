Roma, albero cade ai Fori Imperiali: intervengono i vigili del fuoco

Un albero è caduto all’alba di oggi, 8 gennaio 2026, lungo via dei Fori Imperiali, a Roma. Sul posto è intervenuta la Squadra VVF 1/A della sede centrale con l’ausilio di un’autoscala. L’albero è stato rimosso e l’area messa in sicurezza. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Il precedente di tre giorni fa

Appena tre giorni fa un altro grosso pino era venuto giù lungo via dei Fori Imperiali, a poche decine di metri dal Colosseo. Anche in quel caso la caduta dell’albero fortunatamente non ha coinvolto persone.