Medicina, pubblicata la graduatoria: comunicati a studenti posto e destinazione

È stata pubblicata la graduatoria per l’accesso alla facoltà di Medicina: Cineca ha comunicato agli studenti del semestre aperto la relativa posizione nella graduatoria nazionale e l’Università assegnata.

Gli studenti potranno ora procedere all’immatricolazione (per chi ha superato i tre esami previsti dal semestre aperto – Chimica, Biologia e Fisica) o all’iscrizione (per coloro che dovranno recuperare uno o due debiti d’esame presso l’Ateneo assegnato).

Il vademecum del Miur

Il ministero dell’Università e della Ricerca ha messo a punto un vademecum per gli studenti del semestre aperto. Il documento fornisce sia indicazioni pratiche per completare l’immatricolazione e l’iscrizione presso i vari atenei di assegnazione con indicazioni sulle prossime date chiave, sia per orientare gli studenti che non hanno conseguito i crediti formativi universitari, Cfu, per il proseguimento del proprio percorso di studi.

A partire da oggi e fino al 14 gennaio, c’è la prima finestra per l’immatricolazione (per gli studenti che hanno superato tutti e tre gli esami) o per l’iscrizione (per coloro che devono recuperare uno o due debiti d’esame). La mancata immatricolazione o iscrizione entro il 14 gennaio comporta la cancellazione dalla graduatoria e la perdita del posto assegnato.

Sedi e preferenze degli studenti: cosa succede ora

Successivamente, dal 16 al 19 gennaio, gli studenti che non hanno trovato collocazione nelle sedi originariamente indicate in fase di iscrizione al semestre aperto possono esprimere nuove preferenze, a valere sui posti rimasti liberi a livello nazionale.

Gli studenti che, tra il 16 e il 19 gennaio, hanno indicato nuove sedi dovranno procedere all’immatricolazione entro il 24 gennaio. Il 28 gennaio, invece, sarà pubblicata la graduatoria relativa ai corsi affini. Entro il 31 gennaio, gli studenti collocati in graduatoria nei corsi affini dovranno procedere all’immatricolazione entro il 31 gennaio. Gli studenti dovranno recuperare i Crediti formativi universitari non conseguiti durante il semestre aperto entro la fine del primo semestre.

Le date e le modalità delle prove di recupero variano da Ateneo ad Ateneo e saranno comunicate direttamente dalle singole Università.

Una volta conseguiti i Cfu mancanti, sarà possibile perfezionare l’immatricolazione.