Matilde Baldi morta su Asti-Cuneo, imprenditore ai domiciliari

Per gli inquirenti l’uomo si è scontrato con la sua auto contro quella dove viaggiava la 20enne durante una gara clandestina

Colpo di scena nell’inchiesta sulla morte di Matilde Baldi, la ragazza di 20 anni, originaria di Montegrosso d’Asti, morta nell’incidente avvenuto sull’autostrada Asti-Cuneo prima di Natale. La Procura di Asti ha chiesto e ottenuto l’arresto di Franco Vacchina, l’imprenditore alla guida della Porsche coinvolta nello schianto.

L’uomo è accusato di aver tentato di inquinare le prove per ostacolare la ricostruzione dei fatti. Secondo gli inquirenti, Vacchina avrebbe messo in atto comportamenti mirati a inquinare le prove dell’incidente costato la vita alla ragazza di Montegrosso d’Asti. Per questo è stato posto agli arresti domiciliari.

L’incidente la sera dell’11 dicembre

La sera dell’11 dicembre 2025 Matilde viaggiava su una Fiat 500 guidata dalla madre Elvia, rimasta ferita al volto, quando l’auto è stata tamponata. Secondo gli investigatori, l’imprenditore arrestato e finito ai domiciliari, stava partecipando a una presunta gara clandestina, a forte velocità, con altre due vetture