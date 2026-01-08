Catania, bimbo picchiato con cucchiaio di legno racconta a teatro cosa è accaduto: indaga la procura

Nuovo capitolo della vicenda che riguarda il ragazzino di 11 anni di Catania, picchiato dal padre con un cucchiaio di legno. Il piccolo, con i tre fratelli, è stato provvisoriamente affidato ai nonni.

La notte della befana la nonna avrebbe acconsentito a portare i quattro nipoti in un teatro del capoluogo etneo per partecipare a uno spettacolo. Un’influencer locale li avrebbe portati sul palco per raccontare la vicenda del video che ha portato all’arresto del padre (poi scarcerato). I bimbi hanno dai 4 agli 11 anni. La vicenda è stata segnalata dalla squadra mobile di Catania al tribunale per i minorenni. Anche in questo caso, come per l’aggressione del padre, tutto è stato filmato in un video che gli investigatori della squadra mobile hanno consegnato in procura. Sarà il tribunale per i minori di Catania a prendere eventuali provvedimenti.