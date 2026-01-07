Frosinone, scuolabus si ribalta a Cervaro: un bimbo in ospedale

Paura nel pomeriggio di oggi 7 gennaio a Cervaro, in provincia di Frosinone, dove uno scuolabus che trasportava 7 bambini si è ribaltato su un fianco. Nessun ferito tra i bambini, solo molto spavento: solo uno di loro, in via precauzionale, è stato trasportato in pronto soccorso perché ha riportato un piccolo livido per aver battuto la testa. I bimbi sono stati fatti uscire tramite la rottura del vetro posteriore. Secondo una prima ricostruzione lo scuolabus si sarebbe ribaltato in curva a causa del surriscaldamento dei freni.