Crans-Montana, lo struggente omaggio della famiglia di Achille Barosi sulle note di Achille Lauro – Il video

Grande commozione al funerale di Achille Barosi, lo studente sedicenne milanese vittima della tragedia di Capodanno a Crans-Montana in Svizzera. Sul sagrato dell’abbazia di Sant’Ambrogio, dando l’ultimo saluto al giovane, la madre e gli amici hanno omaggiato la sua memoria cantando sulle note di ‘Perdutamente’ di Achille Lauro. La bara bianca dello studente ha lasciato l’abbazia tra due ali di folla, seguita dai genitori e gli amici, tra cui Edoardo che era con Achille la sera dell’incendio al locale ‘Le Constellation’ e si è salvato dal rogo che ha causato la morte di 40 morti e oltre cento feriti. Struggente anche l’abbraccio del nonno materno al feretro, con le parole, pronunciate in lacrime: “Ora lo porto via con me“.