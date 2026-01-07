Acca Larentia, Mollicone: “La croce celtica? È un simbolo religioso cattolico”

“Se è giusto fare una cerimonia dove è dipinta una croce celtica fascista e dove si fanno i saluti romani? La croce celtica è una croce religiosa cattolica. Documentatevi per favore. Siete degli analfabeti. Documentatevi anche sul saluto romano”. Così il deputato di Fratelli d’Italia e presidente della Commissione Cultura Federico Mollicone assieme al presidente della Regione Lazio Francesco Rocca a margine della cerimonia istituzionale di questa mattina davanti alla sede del Movimento sociale italiano di Acca Larentia a Roma. La commemorazione in ricordo di Franco Bigonzetti e Francesco Ciavatta, due giovani militanti di estrema destra uccisi il 7 gennaio 1978 ad opera di un gruppo armato di estrema sinistra, precede quella del pomeriggio dove ogni anno si ripete il rito del “presente” con numerosi saluti romani.