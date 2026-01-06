Giubileo, Massucci: "Anno Santo lascia eredità importante anche per sfide sicurezza"

“Si chiude il Giubileo, ma lascia un’eredità importante. Il sistema della Capitale ha dimostrato di saper gestire grandi eventi con competenza e senso di responsabilità e consegna al futuro prossimo un patrimonio che va custodito e rafforzato perché le sfide che anche per il 2026 si annunciano sono importanti, impegnative e richiedono che questo insieme istituzionale, questa capacità, possa mettersi al servizio dei cittadini e possa diventare la caratteristica di questo impegno che verrà”. Così il questore di Roma Roberto Massucci nella sala Grandi Eventi della Questura di Roma per il coordinamento per la gestione dell’ordine pubblico per la conclusione del Giubileo della Speranza, con la chiusura della Porta Santa della Basilica di San Pietro.