Parma, sfrattato da casa rientra passando dalla finestra socchiusa: denunciato 64enne

Un uomo di 64 anni è stato denunciato, dopo essere stato sorpreso e denunciato dai carabinieri, dopo essere rientrato nell’appartamento, da dove era stato sfrattato, passando dalla finestra socchiusa. Il fatto è accaduto in zona via Sidoli, a Parma. L’uomo è ritenuto presunto responsabile di invasione di edificio. A denunciarlo è stata la proprietaria dell’immobile che, insospettita da alcune anomalie, si è rivolta ai militari per segnalare la situazione. Secondo quanto ricostruito, alcuni giorni fa, il 64enne sarebbe stato sfrattato coattivamente dall’appartamento. Durante l’esecuzione dello sfratto, la serratura dell’abitazione era stata sostituita e l’uomo allontanato. La proprietaria, però, nei giorni seguenti, si è accorta che qualcuno aveva nuovamente occupato la casa e, a quel punto, si è rivolta alle forze dell’ordine. In base a quanto ricostruito, il giorno dello sfratto, il 64enne avrebbe lasciato la finestra semiaperta, il che gli avrebbe consentito di poter rientrare dal balcone. L’uomo è stato, quindi, denunciato all’Autorità giudiziaria.