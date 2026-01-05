Maltempo, nubifragio a Roma: le strade allagate nella capitale

Un violento nubifragio si sta abbattendo da questa notte su varie zone di Roma. Nella capitale strade allagate e traffico in tilt in alcune zone. Sfiorata la tragedia a Trigoria, dove due ragazze sono state salvate dai Vigili del fuoco intervenuti nella notte per l’allagamento di un’abitazione al piano seminterrato. All’interno si trovavano le ragazze di 21 e 24 anni che non riuscivano a uscire a causa della quantità d’acqua all’interno della casa, a circa 50 centimetri dal raggiungere il soffitto. Una volta sul posto, i vigili del fuoco sono intervenuti tagliando le inferriate poste a protezione delle finestre del seminterrato e sono riusciti a raggiungere le due ragazze, intrappolate in stanze diverse. Entrambe sono state soccorse e portate fuori dall’abitazione in stato di ipotermia e affidate ai sanitari del 118.