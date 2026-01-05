Maltempo a Roma, casa allagata: due ragazze salvate dai Vigili del fuoco

Due ragazze sono state salvate dai Vigili del fuoco intervenuti nella notte in via di Trigoria per l’allagamento di un’abitazione, in seguito all’ondata di maltempo che ha colpito Roma nelle ultime ore. Intorno alle 2.40 la sala operativa del Comando di Roma ha inviato la squadra di Pomezia 22/A con al seguito personale del nucleo Sommazzatori per l’allagamento di un’abitazione collocata al piano seminterrato, in cui all’interno si trovavano le ragazze di 21 e 24 anni che non riuscivano a uscire a causa della quantità d’acqua all’interno della casa, a circa 50 centimetri dal raggiungere il soffitto. Una volta sul posto, i Vigili del fuoco sono intervenuti tagliando le inferriate poste a protezione delle finestre del seminterrato e sono riusciti a raggiungere le due ragazze, intrappolate in stanze diverse. Entrambe sono state soccorse e portate fuori dall’abitazione in stato di ipotermia e affidate ai sanitari del 118. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine.

#Maltempo #Roma, salvate stanotte a Trigoria dai #vigilidelfuoco 2 ragazze, di 21 e 24 anni, rimaste intrappolate nella loro abitazione allagata, per la forte pioggia, al piano seminterrato: squadre e sommozzatori hanno tagliato le inferriate delle finestre per accedere e… pic.twitter.com/QxpVs8DWNn — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) January 5, 2026

Allagata via Ardeatina, soccorsi due camionisti

I Vigili del fuoco sono inoltre intervenuti all’alba in via Ardeatina per soccorrere due camionisti rimasti intrappolati all’interno dei loro mezzi a causa dell’allagamento della strada. I Vigili del fuoco del distaccamento Tuscolano 2 e del nucleo speleo alpino fluviale hanno raggiunto i due camionisti e sono riusciti a recuperarli.

Sospesa circolazione treni a Ciampino

Sempre a causa del maltempo è al momento sospesa la circolazione sulla linea ferroviaria regionale Roma-Castelli Romani a Ciampino dove si sono registrati danni. I treni Regionali, fa sapere Trenitalia, possono registrare ritardi e subire limitazioni di percorso e cancellazioni.

Maltempo Firenze, in Alto Mugello neve a quota collinare

Maltempo anche a Firenze, dove la Sala di Protezione Civile avverte che nel corso della notte la neve ha imbiancato i rilievi appenninici fino a quota collinare nei comuni dell’Alto Mugello, dove sarà in vigore fino alle 20 di lunedì un’allerta meteo con codice giallo per rischio neve. Al momento si registrano accumuli generalmente inferiori a 5 cm. Il calo delle temperature favorisce inoltre la formazione di ghiaccio e il personale e mezzi della Viabilità della Città Metropolitana sono sulle strade di competenza per garantire la percorribilità.