Maltempo, a Roma 200 interventi della Polizia locale in 24 ore

A causa dell’ondata di maltempo, con la forte pioggia che si è abbattuta su Roma nelle ultime ore, le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale sono state impegnate in numerosi interventi sul territorio di supporto ai cittadini, per agevolare la viabilità e per mettere in sicurezza diverse aree. Si registrano nelle ultime 24 circa 200 interventi. A seguito di criticità legate al maltempo e ad allagamenti si sono rese necessarie momentanee chiusure di diverse strade tra cui: galleria Farnesina, via Ardeatina nel tratto compreso tra via Andrea Millevoi e via di Tor Pagnotta, e nel tratto tra via Falcognana e via Castel di Leva.

Chiuso anche un tratto di via Collatina, tra via Longoni e il Grande Raccordo Anulare, in entrambe le direzioni, mentre tra le strade interdette al traffico nella mattinata figura anche via di Pratica. Via Appia è stata chiusa tra via Lavinio e piazza Re di Roma a causa della caduta di un grosso albero. Al momento non risultano feriti.

Nella notte si è verificato uno smottamento in piazza Madonna di Pompei. Sul posto sono intervenute pattuglie della Polizia Locale del XI Gruppo Marconi che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area, delimitando la zona interessata e attivando le procedure di competenza. Le attività di monitoraggio e vigilanza sul territorio proseguiranno nelle prossime ore.

Chiusi gli accessi alle banchine del Tevere

A causa del maltempo e sulla base dell’informativa del Centro funzionale regionale che riporta un probabile innalzamento dei livelli idrici del fiume Tevere nelle prossime ore, la Protezione civile di Roma Capitale, per motivi di sicurezza, ha disposto la chiusura degli accessi alle banchine nel tratto urbano del Tevere. “A tutela delle persone – si legge in una nota – i responsabili delle eventuali manifestazioni temporanee e compagnie di navigazione dovranno sospendere ogni attività ricettiva e di imbarco dell’utenza”. Il provvedimento, operativo dalla sera del 4 gennaio, resterà in vigore fino a cessate esigenze.

Domani allerta gialla nel Ravennate per neve

Dalla mezzanotte di oggi a quella di domani sarà attiva, nel territorio del comune di Ravenna, la terza allerta meteo gialla per neve, emessa dall’Agenzia regionale di Protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna. Per domani, infatti, sono previste nevicate di debole o moderata intensità, con accumuli al suolo attorno ai 5 centimetri nelle zone di pianura della Romagna; dalla seconda parte della giornata, invece, si prevede un aumento del moto ondoso, con mare molto mosso. Il Comune di Ravenna, come confermato da una nota diffusa dall’amministrazione, ha attivato, dal 1° novembre, il piano ghiaccio/neve, l’insieme delle azioni, dei mezzi organizzati e dei comportamenti previsti in caso di eventi nevosi e per prevenire la formazione di ghiaccio.

Comune Fiumicino annulla ‘Festa della Befana’

“A causa delle avverse condizioni meteorologiche previste, l’evento in programma per la giornata di domani ‘Festa della Befana’, in Piazza Grassi a Fiumicino e il mercatino artigianale animato, previsto in via Torre Clementina, sono stati annullati”. Lo fa sapere il Comune di Fiumicino, in provincia di Roma, su Facebook. “I dolci preparati per l’occasione saranno comunque distribuiti ai più piccoli, grazie all’impegno dei volontari della Pro Loco, in occasione del ‘Carnevale a Mare dei Bambini’, in programma per l’8 febbraio”, si legge ancora nel post.

In Veneto da mezzanotte attenzione per vento forte su costa

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione civile della Regione Veneto ha emesso un avviso con cui viene dichiarata la fase operativa di attenzione per vento forte sulla zona costiera dalla mezzanotte di martedì 6 gennaio fino alle ore 7 del giorno successivo, mercoledì 7 gennaio.